Красноярка представит Россию на престижном конкурсе красоты

Красноярская студентка Алина Михальчук представит Россию на международном конкурсе красоты «Самое красивое лицо Мира 2019». 18-летняя девушка отправилась на Филиппины, где пройдет финал проекта.

За престижный титул будут бороться самые красивые модели из сорока стран мира. Конкурс состоит из стандартных этапов - выходы в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях, а также интеллектуальные испытания для претенденток.

По данным международной Академии красоты, Алина Михальчук учится на втором курсе СФУ на факультете международного менеджмента. Девушка свободно владеет английским и китайскими языками, играет в большой теннис, поет, а также развивает собственный бренд одежды.

Красноярка не в первый раз принимает участие в конкурсах красоты - за ней громкие победы в Китае в международных проектах «Мисс Глобального Туризма» и «Мисс Шелкового пути».

Фото: vk.com/academy_beauty_contest