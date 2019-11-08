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Красноярка представит Россию на престижном конкурсе красоты

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Красноярск
13:26 8 Ноября 2019
общество, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярская студентка Алина Михальчук представит Россию на международном конкурсе красоты «Самое красивое лицо Мира 2019». 18-летняя девушка отправилась на Филиппины, где пройдет финал проекта. 

За престижный титул будут бороться самые красивые модели из сорока стран мира. Конкурс состоит из стандартных этапов - выходы в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях, а также интеллектуальные испытания для претенденток. 

По данным международной Академии красоты, Алина Михальчук учится на втором курсе СФУ на факультете международного менеджмента. Девушка свободно владеет английским и китайскими языками, играет в большой теннис, поет, а также развивает собственный бренд одежды.

Красноярка не в первый раз принимает участие в конкурсах красоты - за ней громкие победы в Китае в международных проектах «Мисс Глобального Туризма» и «Мисс Шелкового пути». 

Фото: vk.com/academy_beauty_contest

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