Школу в Емельяновском районе подключили к высокоростному интернету

Частоостровскую школу Емельяновского района подключили к интернету, скорость которого составляет 50 Мбит/с. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Интернет в образовательном учреждении провели в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Всемирной сетью теперь могут пользоваться учащиеся и педагоги.

«Состоялось подключение к высокоскоростному интернету первого социального учреждения в крае – школы в селе Частоостровское. За три года планируется подключить все социально значимые учреждения края. В населенных пунктах создадут специальные узлы связи, что позволит сформировать качественную инфраструктуру», - прокомментировал министр цифровой экономики края Николай Распопин.

По его словам, до конца текущего года доступ к интернету получат 575 учреждений. Планы на 2020-й еще масштабнее - 702 объекта. К 2021 году краевые власти подключат к Сети 927 учреждений. В основном это больницы, ФАПы, школы, органы местного самоуправления, пожарные части и др.

Отметим, что на эти цели из федерального бюджета выделено 2,1 млрд рублей. Деньги распределены на три года. Скорость передачи данных в городах края должна составлять не менее 100 Мбит/с, а в сельской местности - 50 Мбит/с. На севере региона, где до сих пор отсутствует инфраструктура связи, учреждения будут подключать с помощью спутниковых каналов.