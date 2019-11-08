В трех районах края завершился ремонт федеральной трассы «Енисей»

На федеральной трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае проложили новый асфальт. Дорожное покрытие обновили на участках общей протяженностью 40 км.

Так, в этом сезоне работы велись вблизи Дивногорска. На 11-км участке отремонтировали систему водоотведения, укрепили обочины, а также обновили покрытие, применив высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон.



В Балахтинском районе края в порядок привели участок протяженностью 8 км. Там установили новые ограждения и дорожные знаки, обновили асфальт, а также обустроили пешеходные тротуары, туалеты и павильоны на двух остановках «Ямская».



Ремонт также завершился в Новоселовском и Ермаковском районах. На участке протяженностью 19 км устранили дефекты покрытия, обработав дорогу фракционированным щебнем.

«Данная технология позволяет улучшить сцепные качества и увеличить межремонтные сроки службы основных конструктивных элементов дороги», - пояснили в федеральном управлении автодорог «Енисей».

Отметим, что на некоторых участках Красноярского края работы до сих пор продолжаются. Капитальный ремонт сейчас ведется с 82 по 115, с 234 по 241 и с 500 по 510 километры. Автомобилисты смогут проехать по обновленным участкам осенью 2020 года.

Фото: управление автодорог «Енисей»