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В трех районах края завершился ремонт федеральной трассы «Енисей»

Главная Общество
Красноярск
11:08 8 Ноября 2019
общество, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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На федеральной трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае проложили новый асфальт. Дорожное покрытие обновили на участках общей протяженностью 40 км. 

Так, в этом сезоне работы велись вблизи Дивногорска. На 11-км участке отремонтировали систему водоотведения, укрепили обочины, а также обновили покрытие, применив высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон.

В Балахтинском районе края в порядок привели участок протяженностью 8 км. Там установили новые ограждения и дорожные знаки, обновили асфальт, а также обустроили пешеходные тротуары, туалеты и павильоны на двух остановках «Ямская». 

Ремонт также завершился в Новоселовском и Ермаковском районах. На участке протяженностью 19 км устранили дефекты покрытия, обработав дорогу фракционированным щебнем. 

«Данная технология позволяет улучшить сцепные качества и увеличить межремонтные сроки службы основных конструктивных элементов дороги», - пояснили в федеральном управлении автодорог «Енисей». 

Отметим, что на некоторых участках Красноярского края работы до сих пор продолжаются. Капитальный ремонт сейчас ведется с 82 по 115, с 234 по 241 и с 500 по 510 километры. Автомобилисты смогут проехать по обновленным участкам осенью 2020 года. 

Фото: управление автодорог «Енисей»

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