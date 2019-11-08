В Ачинске открыли обновленную библиотеку

В Ачинске завершилась реконструкция Центральной библиотеки им. Пушкина. Модернизация пространства для чтения и досуга проходила в рамках нацпроекта «Культура».

Обновленная библиотека в Ачинске является самой большой из модельных площадок в крае. В 2019 году на ее реконструкцию было выделено 10 млн рублей. За год пространство преобразили - в здании сделали дизайнерский ремонт, поставили новую мебель, закупили стеллажи и стенды, а также оснастили библиотеку техническим оборудованием. В пространстве стало больше книг - фонд пополнился художественной литературой, научными и образовательными изданиями.

«Теперь читатели имеют возможность самостоятельно работать с электронными и цифровыми ресурсами, каталогами, заниматься самообразованием, проводить свой досуг с пользой и комфортом. Оптимизация площадей и создание трех просторных, технически оснащенных помещений позволяет проводить одновременно несколько мероприятий – образовательных, культурно-досуговых, творческих», - рассказали в краевом правительстве.

Отметим, что жители Ачинска смогут проводить в библиотеке различные образовательные проекты и программы. Школьникам предлагают позаниматься в творческой литературной лаборатории, а также записаться в клуб иностранных языков.

Напомним, первая модельная библиотека в крае открылась в Железногорске. На этой неделе ремонт завершился и в северо-енисейском филиале. К концу года библиотеки появятся в Уяре, Иланском, в поселке Урал Рыбинского района, а также в селе Дзержинское.