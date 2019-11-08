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В Ачинске открыли обновленную библиотеку

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Красноярск
10:46 8 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Ачинске завершилась реконструкция Центральной библиотеки им. Пушкина. Модернизация пространства для чтения и досуга проходила в рамках нацпроекта «Культура». 

Обновленная библиотека в Ачинске является самой большой из модельных площадок в крае. В 2019 году на ее реконструкцию было выделено 10 млн рублей. За год пространство преобразили  - в здании сделали дизайнерский ремонт, поставили новую мебель, закупили стеллажи и стенды, а также оснастили библиотеку техническим оборудованием. В пространстве стало больше книг - фонд пополнился художественной литературой, научными и образовательными изданиями. 

 

«Теперь читатели имеют возможность самостоятельно работать с электронными и цифровыми ресурсами, каталогами, заниматься самообразованием, проводить свой досуг с пользой и комфортом. Оптимизация площадей и создание трех просторных, технически оснащенных помещений позволяет проводить одновременно несколько мероприятий – образовательных, культурно-досуговых, творческих», - рассказали в краевом правительстве. 

Отметим, что жители Ачинска смогут проводить в библиотеке различные образовательные проекты и программы. Школьникам предлагают позаниматься в творческой литературной лаборатории, а также записаться в клуб иностранных языков. 

Напомним, первая модельная библиотека в крае открылась в Железногорске. На этой неделе ремонт завершился и в северо-енисейском филиале. К концу года библиотеки появятся в Уяре, Иланском, в поселке Урал Рыбинского района, а также в селе Дзержинское. 

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