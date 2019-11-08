8 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Покровском установили комплекс фиксации нарушений на пешеходном переходе

Главная Общество
Красноярск
10:15 8 Ноября 2019
камеры, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске установлен третий комплекс фиксации нарушений правил проезда на нерегулируемом пешеходном переходе. Камера появилась на ул. Чернышевского, 77.

Радар будет передавать в ГИБДД данные о водителях, которые не предоставили пешеходам преимущество на «зебре». Пока система работает в тестовом режиме, сообщили в краевом правительстве.

Еще две камеры с аналогичным назначением «Автозебра» и «СКАТ-ПП» работают на ул. Щорса, 55 и на пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 157. Для установки видеофиксаторов были выбраны участки с наибольшим количеством аварий с участием пешеходов.

До конца года власти будут анализировать эффективность новых систем, а затем техника будет демонтирована, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: КрУДор

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В трех районах края завершился ремонт федеральной трассы «Енисей»

В трех районах края завершился ремонт федеральной трассы «Енисей»

8 Ноября 2019 г.
Работы на других участках продолжаются
Новости Красноярска: В Ачинске открыли обновленную библиотеку

В Ачинске открыли обновленную библиотеку

8 Ноября 2019 г.
Модернизация проходила в рамках национального проекта «Культура»
Новости Красноярска: В Красноярск приедет Дед Мороз из Великого Устюга

В Красноярск приедет Дед Мороз из Великого Устюга

8 Ноября 2019 г.
Краевой центр – первая точка во всероссийском турне волшебника
Новости Красноярска: В Ветлужанке готовят площадку под строительство детского сада

В Ветлужанке готовят площадку под строительство детского сада

8 Ноября 2019 г.
Дошкольное учреждение будет рассчитано на 270 мест
Новости Красноярска: На Красноярск надвигаются зимние морозы

На Красноярск надвигаются зимние морозы

7 Ноября 2019 г.
Температура опустится до -18°C
Новости Красноярска: На заводе «Красмаш» работает один из лучших операторов станков с программным управлением в России

На заводе «Красмаш» работает один из лучших операторов станков с программным управлением в России

7 Ноября 2019 г.
VI Национальный чемпионат побил рекорды по количеству компетенций и участников
Новости компаний
08/11
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС
06/11
Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2019
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сроки благоустройства ул. Кравченко в Ачинске пришлось продлить

Сроки благоустройства ул. Кравченко в Ачинске пришлось продлить

4 Ноября 2019 г.
Подрядчику предъявлен ряд претензий
Новости Красноярска: Следователи проверят сотрудников красноярской колонии после издевательств над заключенным

Следователи проверят сотрудников красноярской колонии после издевательств над заключенным

7 Ноября 2019 г.
Силовики устанавливают личности участников конфликта
Новости Красноярска: Красноярский студент упал с лестничного пролета

Красноярский студент упал с лестничного пролета

7 Ноября 2019 г.
Молодой человек находится в тяжелом состоянии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19