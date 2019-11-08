В Покровском установили комплекс фиксации нарушений на пешеходном переходе

В Красноярске установлен третий комплекс фиксации нарушений правил проезда на нерегулируемом пешеходном переходе. Камера появилась на ул. Чернышевского, 77.

Радар будет передавать в ГИБДД данные о водителях, которые не предоставили пешеходам преимущество на «зебре». Пока система работает в тестовом режиме, сообщили в краевом правительстве.

Еще две камеры с аналогичным назначением «Автозебра» и «СКАТ-ПП» работают на ул. Щорса, 55 и на пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 157. Для установки видеофиксаторов были выбраны участки с наибольшим количеством аварий с участием пешеходов.

До конца года власти будут анализировать эффективность новых систем, а затем техника будет демонтирована, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: КрУДор