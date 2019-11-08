В Красноярск приедет Дед Мороз из Великого Устюга

Дед Мороз из Великого Устюга посетит Красноярск в предстоящие выходные. Краевой центр станет первой точкой во всероссийском турне сказочного волшебника, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе администрации города.

«Цель путешествия – подарить радость и праздник тем, кто больше всего в этом нуждается: детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям с особенностями развития и здоровья», - отметили в мэрии.

В Красноярске Дед Мороз встретится с воспитанниками красноярской общественной организации «Особый ребенок», маленькими пациентами Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства, а также воспитанникам психоневрологического интерната для детей «Подсолнух».

В воскресенье, 10 ноября, с настоящим Дедом Морозом из Великого Устюга смогут встретиться все желающие - мероприятие начнется в 16:00 в детском кинотеатре «Мечта».

Затем Дед Мороз отправится в Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов. В планах волшебника также посетить Ставрополь, Краснодар, Воронеж, Тулу, Ярославль, Вологду, Череповец, Санкт-Петербург, Балашиху, Подольск, Щелково, Королев, Мытищи, Раменское. Завершится турне в Москве.