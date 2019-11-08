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В Ветлужанке готовят площадку под строительство детского сада

Главная Общество
Красноярск
09:18 8 Ноября 2019
красноярск, общество, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Строители приступили к подготовке участка под детский сад на улице Елены Стасовой в Красноярске. В жилом районе «Агроуниверситет» к концу 2020 года появится дошкольное учреждение на 270 мест.

Сейчас на площадке устанавливают ограждения и вырубают деревья – взамен каждого строители высадят новые насаждения.

«В новом детском саду будет 11 групп для детей от 1,5 до 7 лет, музыкальный и физкультурный залы, медицинский и кухонный блоки, оснащенные современным оборудованием. На прилегающей территории разместятся спортивно-игровые площадки и теневые навесы», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

Напомним, с 2019 по 2021 год городские власти планируют построить или выкупить у застройщиков 18 детских садов. В этом году приобретено два дошкольных учреждения на улицах Ольховой и Молокова, до конца года мэрия выкупит еще два сада в Октябрьском и Советском районах.

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