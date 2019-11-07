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На Красноярск надвигаются зимние морозы

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Красноярск
17:05 7 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В конце текущей недели в Красноярске ожидается похолодание. Столбики термометров ночью опустятся до -18°C, сообщают синоптики Гидрометцентра. 

В первые дни ноября температура в краевом центре была выше климатической нормы, однако через регион проходят циклоны с сильным арктическим ветром. К 10-м числам ноября в Красноярск придет северный антициклон, поэтому погода резко ухудшится. 

«За Уралом будут проходить циклоны и атмосферные фронты. На севере Красноярского края (в Туруханском муниципальном районе), на Таймыре - снег, метель, ветер 15-20 метров в секунду. В Красноярске уже зима: днем в конце недели минус 14, ночью - минус 18 градусов», - пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

После первой волны ноябрьских морозов в Красноярск вернется  благоприятная осенняя погода. Gismeteo.ru прогнозирует 13 и 14 ноября до -4...-6°C. Вторая волна ожидается в конце месяца - столбики термометров опустятся ниже -20°C. 

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