На Красноярск надвигаются зимние морозы

В конце текущей недели в Красноярске ожидается похолодание. Столбики термометров ночью опустятся до -18°C, сообщают синоптики Гидрометцентра.

В первые дни ноября температура в краевом центре была выше климатической нормы, однако через регион проходят циклоны с сильным арктическим ветром. К 10-м числам ноября в Красноярск придет северный антициклон, поэтому погода резко ухудшится.

«За Уралом будут проходить циклоны и атмосферные фронты. На севере Красноярского края (в Туруханском муниципальном районе), на Таймыре - снег, метель, ветер 15-20 метров в секунду. В Красноярске уже зима: днем в конце недели минус 14, ночью - минус 18 градусов», - пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

После первой волны ноябрьских морозов в Красноярск вернется благоприятная осенняя погода. Gismeteo.ru прогнозирует 13 и 14 ноября до -4...-6°C. Вторая волна ожидается в конце месяца - столбики термометров опустятся ниже -20°C.