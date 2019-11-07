В деревне Курагинского района открыли школу

В деревне Петропавловка Курагинского района открылась школа на 115 мест. Раньше в населенном пункте не было собственного учебного учреждения, а детей возили на занятия в соседнюю Черемшанку. Новое здание начали строить в 2017 году. Об этом рассказали в краевом министерстве образования.

В новой школе наберут 13 классов. В учебном заведении уже сформированы два первых класса, а также два восьмых. Уроки будут посещать и ученики из соседних деревень.

На работу в новую школу уже приняли 20 учителей и техперсонал. Многие педагоги знакомы детям - они частично перешли из Черемшанской школы №20.

Отметим, что здание оснащено всем необходимым оборудованием, при строительстве учитывались и особые потребности маломобильных школьников. Для детей установили лифт, а также обустроили туалетные комнаты. После занятий все ученики смогут поиграть в футбол на собственном поле, позаниматься на баскетбольной площадке или на беговых дорожках.

«Сельская школа занимает особое положение в структуре села – это не просто учебное учреждение, а культурное, социальное и экономическое явление, которое во многом влияет на жизнь поселения. Эта школа хоть и небольшая, но по техническому оснащению не уступает новым образовательным учреждениям города Красноярска, а значит сельские ребята смогут получать общее и дополнительное образование наравне со школьниками крупных городов нашего большого края», – сказала министр образования Светлана Маковская.

Отметим, что следующая пятилетка должна стать периодом улучшения качества школ в Красноярском крае. В этом году в рамках нацпроекта «Образование» в регионе появятся семь новых учреждений. В декабре планируется открыть школу в селе Большой Унгут Манского района, а также в поселке Зеледеево.

В следующем году в крае начнут проектировать еще 14 учебных учреждений.