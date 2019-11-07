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В деревне Курагинского района открыли школу

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Красноярск
14:38 7 Ноября 2019
общество, красноярск, образование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В деревне Петропавловка Курагинского района открылась школа на 115 мест. Раньше в населенном пункте не было собственного учебного учреждения, а детей возили на занятия в соседнюю Черемшанку. Новое здание начали строить в 2017 году. Об этом рассказали в краевом министерстве образования. 

В новой школе наберут 13 классов. В учебном заведении уже сформированы два первых класса, а также два восьмых. Уроки будут посещать и ученики из соседних деревень. 

На работу в новую школу уже приняли 20 учителей и техперсонал. Многие педагоги знакомы детям - они частично перешли из Черемшанской школы №20. 

Отметим, что здание оснащено всем необходимым оборудованием, при строительстве учитывались и особые потребности маломобильных школьников. Для детей установили лифт, а также обустроили туалетные комнаты. После занятий все ученики смогут поиграть в футбол на собственном поле, позаниматься на баскетбольной площадке или на беговых дорожках. 

«Сельская школа занимает особое положение в структуре села – это не просто учебное учреждение, а культурное, социальное и экономическое явление, которое во многом влияет на жизнь поселения. Эта школа хоть и небольшая, но по техническому оснащению не уступает новым образовательным учреждениям города Красноярска, а значит сельские ребята смогут получать общее и дополнительное образование наравне со школьниками крупных городов нашего большого края», – сказала министр образования Светлана Маковская. 

Отметим, что следующая пятилетка должна стать периодом улучшения качества школ в Красноярском крае. В этом году в рамках нацпроекта «Образование» в регионе появятся семь новых учреждений. В декабре планируется открыть школу в селе Большой Унгут Манского района, а также в поселке Зеледеево. 

В следующем году в крае начнут проектировать еще 14 учебных учреждений.

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