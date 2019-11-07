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«Норникель» принял рекордное количество заявок на конкурс соцпроектов

Главная Общество
Красноярск
13:34 7 Ноября 2019
общество, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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В компании «Норникель» рассказали о рекордном количестве заявок, поступивших на конкурс соцпроектов. Всего экспертам предстоит обработать 507 заявок. Такого количества общественных инициатив в компании не отмечали за все шесть лет проведения конкурса.

Так, в 2017 году было подано 489 заявок, а в 2018 году — 426. География реализации проектов широкая и охватывает все регионы страны, где есть активы компании. Это Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий район, Мончегорск и Печенгский район, а также  Чита и Газимуро-Заводский район.

«Мы связываем это с возросшей активностью представителей местного сообщества, проведением обучающих семинаров, в том числе силами региональных ресурсных центров и проектных офисов, которые созданы на грантовые средства в предыдущие годы. Также этому поспособствовало внедрение онлайн-платформы для приема заявок, увеличение размера грантов и сроков реализации проектов в некоторых номинациях», — сказала директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко.

Напомним, конкурс социальных проектов направлен на поддержку общественных инициатив и создание условий для развития территорий  Мурманской области, Красноярского и Забайкальского краев. Конкурс является частью благотворительного проекта «Норникеля» «Мир новых возможностей. Из более чем 2 тыс. заявок, поданных конкурсантами за предыдущие пять лет, были поддержаны 526 проектов на сумму 513,5 млн рублей. 

Теперь экспертам предстоит оценить качество поступивших заявок. Федеральные и региональные специалисты поставят оценки за актуальность, перспективность и степень проработки идеи, просчитают целесообразность затрат и проведут анализ рисков и угроз. 

Итоги конкурса традиционно подведут 25 декабря 2019 года. Компания планирует направить 155 млн рублей на поддержку общественно полезных инициатив некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также корпоративных волонтеров. Сумма по сравнению с предыдущими годами увеличена на 30 млн рублей.

По материалам компании «Норникель»

Фото: «Норникель»

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