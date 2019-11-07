Своя мусорная реформа

В Красноярском крае с 1 января 2019 года запущены новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Мусорная реформа, как все привыкли ее называть, проходит традиционно ровно на бумагах, но с «оврагами» в реальности. Власти обещают, через два-три года все наладится, и выделяют сотни миллионов рублей. Не дожидаясь решений сверху в отдельно взятых районах решают проблемы самостоятельно.

Все проблемы мусорной реформы можно по пальцам одной руки пересчитать:

- отсутствие площадок для сбора ТБО;

- нехватка полигонов;

- низкая собираемость платежей;

- полный провал с темой переработки.

По заверению регионального министерства экологии, до конца 2023 года в Красноярском крае построят 12 новых полигонов, а к 2025 году реконструируют еще 10 действующих. Затраты - 2 млрд рублей. Одна проблема решена.

Переработку затевать - история сильно дорогая и сложная. Поэтому в министерстве решили запустить по краю 12 сортировочных линий. Затраты - еще 700 млн.

Что до собираемости платежей - здесь все довольно просто. Будет качественно оказываться услуга, будут и платить граждане. Если же единственный контейнер на всю улицу не видно из-под мусорных завалов, то и услуги как-таковой нет.

Самая приземленная проблема - контейнерные площадки, а вернее их отсутствие. По расчетам специалистов, в Красноярском крае необходимо построить 10 тысяч таких площадок, оснастить их баками, которые тоже обойдутся «в копеечку». Примерные затраты по этой статье - 900 млн рублей.

«В краевом бюджете на 2020–2021 годы предусмотрено 391 млн рублей на строительство объектов для обращения с отходами. Эти средства включают возведение новых полигонов, корректировку проектно-сметной документации, организацию площадок и приобретение оборудования. В 2019 году на эти же цели выделено более 110 млн рублей, что позволит организовать более 1 300 площадок накопления ТКО, приобрести 4 800 контейнеров», - рассказал замминистра экологии Игорь Варфоломеев.

Следствие нерешенных проблем, названых выше, - несанкционированные свалки. Причины их возникновения - отсутствие инфраструктуры по обращению с ТБО, низкое экологическое воспитание населения и недобросовестность юридических лиц. Сегодня у 32 муниципальных образований имеется 106 неисполненных предписаний надзорных органов и решений судов о ликвидации свалок, возбуждено более 40 исполнительных производств.

«Более 400 свалок — исторически сложившиеся, — сказал Варфоломеев. — Общая их площадь около 700 гектаров, объем накопленных отходов — 2,5 млн кубометров. Мы планируем выделять деньги на проведение работ по их рекультивации в рамках национального проекта».

В Большемуртинском районе своя мусорная реформа. Не дожидаясь действий сверху, здесь решили справляться с мусорной угрозой самостоятельно. Улучшать экологическую обстановку в райцентре и районе начали заблаговременно, еще три года назад благодаря поддержке крупнейшего предприятия – свинокомплекса «Красноярский». Тогда на реновацию контейнерного парка было направлено около 7 млн рублей. В итоге в районе появилось 700 новых баков для мусора - их купили аграрии за свой счет. В скором времени свинокомплекс «Красноярский» приобретет еще 60 баков.

«Бережное отношение к природе - один из приоритетов предприятия. У нас есть собственный многоцелевой экологический проект «Переходим на зеленое», он касается улучшения состояния окружающей среды на территориях присутствия холдинга. Это и помощь муниципалитетам при обращении с ТКО по новым стандартам, и очистка родников, озеленение территорий и многое другое. Например, наше предприятие практикует два раза в год выход на субботники в окрестные леса. И мы с радостью замечаем, что с каждым годом несанкционированных свалок становится действительно меньше», - рассказал директор свинокомплекса Виталий Павлюк.

Таким ответственным клиентам рад и региональный оператор. Исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким заявил, что такое решение частного предприятия не может вызывать никаких других эмоций, кроме как положительных.

«Большемуртинский район в плане оснащенности контейнерами сегодня самый передовой на территории левобережной технологической зоны. В этом большая заслуга и муниципальных властей, и регионального оператора, и бизнеса, когда все мы смогли между собой договориться и выстроить такие отношения, которые позволяют качественно и в срок оказывать населению услугу по вывозу твердых коммунальных отходов. Правильно оборудованные площадки и места накопления отходов – это мусор, донесенный до контейнера, а не выброшенный в ближайший овраг или лес», - заявил Ким.

Наличие доступный контейнерных площадок - самый действенный способ борьбы с несанкционированными свалками. В Большемуртинском районе это поняли давно.

текст: Алексей Спиридонов