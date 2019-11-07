Академгородок полностью избавили от свалок

Активисты полностью очистили Академгородок от мусорных завалов. Помощь в наведении порядка им оказал левобережный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов – «Красноярская рециклинговая компания».

Напомним, что первая большая «уборка» в Академгородке по инициативе самих жителей микрорайона прошла в начале октября. Тогда было ликвидировано 4 стихийных свалки и вывезено около 6,5 тонн только твердых коммунальных отходов. Помимо этого, эко-активисты убрали и строительный мусор, не относящийся к ТКО.

Во второй раз организатор акции по уборке микрорайона Алексей Хвостенко позвал всех желающих на «субботник» в начале ноября. В этот раз убирали старую свалку между домами по адресу Академгородок 24а и 25.

«В этот раз активисты собрали, а мы вывезли около четырех тонн мусора, в общей сложности с двух «субботников» в Академгородке утилизировано 10 тонн отходов, – рассказал Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании». – 10 тонн мусора в самом зеленом районе Красноярска. И это не кто-то чужой намусорил, а сами жители. И, конечно, это здорово, когда находятся люди, которые не хотят жить среди мусора, проявляют инициативу и наводят порядок. Мы всегда с удовольствием поддерживаем такие акции и надеемся, что со временем их станет меньше, но не потому, что пропадет желание убираться, а потому, что глядя на этот позитивный пример у остальных не поднимется рука выбросить мешок с мусором туда, где уже убрали».

Всего с апреля этого года левобережный региональный оператор поддержал эко-активистов в более чем десяти различных «зачистках» свалок, по итогам которых вывез на лицензированный полигон в общей сложности около 70 тонн отходов.

фото: А.Хвостенко