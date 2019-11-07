Майор полиции из Железногорска создает авторские ароматы и ювелирные украшения

В краевой полиции рассказали о сотруднице, которая в свободное время создает авторские духи и делает необычные ювелирные украшения. Майор Екатерина Москвина работает в органах более 18 лет. В профессию женщина пришла неожиданно - еще со школы она увлекалась вокалом, пела в музыкальной группе и даже работала в краевой филармонии. В 2001 году она сменила род деятельности, став милиционером медицинского вытрезвителя, затем получила предложение попробовать себя в криминалистике.

«Однажды мне попалась на глаза информация о том, что столичная Академия парфюмерии набирает курс для обучения, и я, что называется, «загорелась». Нашла контакты, приехала в Москву, сдала экзамены и стала открывать для себя волшебный мир ароматов», - вспоминает майор.

Женщина научилась создавать собственные ароматы - она разработала девять авторский композиций, которые получили высокие оценки от профессиональных парфюмеров.

«Было сложно – каждый день мы изучали множество ароматических композиций, учились их запоминать, различать, выделять оттенки и нюансы. Отдельная тема – сам процесс производства духов, ароматических масел от стадии выращивания цветов до подбора названия аромата и дизайна флакона», - рассказала Екатерина Москвина.

Затем сотрудница правоохранительных органов освоила в столице ювелирное искусство и начала делать драгоценные украшения из золота, серебра и бронзы. Сейчас майор планирует научиться шить мягкие игрушки.