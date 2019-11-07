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Энергетики объяснили вырубку лиственниц на левобережной набережной Енисея

Главная Общество
Красноярск
11:09 7 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Аллею лиственниц на левобережной набережной в Красноярске убрали ради безопасности. Сотрудники «МРСК Сибири» срубили более 10 деревьев, которые росли на берегу Енисея в районе Регпалаты. В компании заявили, что зеленые насаждения могли повредить электросети.

«При сильном снегопаде и порывистом ветре ветви могут задевать линии элекропередач и провоцировать нарушения электроснабжения. В эти дни расчистка просек действительно велась на левобережной набережной в районе регистрационной палаты. На данный момент работа завершена. Вывести все порубочные останки планируется до конца дня», - сообщили журналистам в «МРСК Сибири». 

В компании заявили, что расчистка просек – необходимая работа по предотвращению внештатных ситуаций в энергоснабжении. Мероприятия будут проводиться ближайшие два месяца во всех районах города, заверили энергетики. По возможности специалисты будут подрезать кроны деревьев, «чтобы не нарушать эстетический облик города». 

Напомним, в сентябре по такой же причине были вырублены около 20 лиственниц на улице Караульная в Центральном районе города. 

Фото: «МРСК Сибири»

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