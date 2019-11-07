Энергетики объяснили вырубку лиственниц на левобережной набережной Енисея

Аллею лиственниц на левобережной набережной в Красноярске убрали ради безопасности. Сотрудники «МРСК Сибири» срубили более 10 деревьев, которые росли на берегу Енисея в районе Регпалаты. В компании заявили, что зеленые насаждения могли повредить электросети.

«При сильном снегопаде и порывистом ветре ветви могут задевать линии элекропередач и провоцировать нарушения электроснабжения. В эти дни расчистка просек действительно велась на левобережной набережной в районе регистрационной палаты. На данный момент работа завершена. Вывести все порубочные останки планируется до конца дня», - сообщили журналистам в «МРСК Сибири».

В компании заявили, что расчистка просек – необходимая работа по предотвращению внештатных ситуаций в энергоснабжении. Мероприятия будут проводиться ближайшие два месяца во всех районах города, заверили энергетики. По возможности специалисты будут подрезать кроны деревьев, «чтобы не нарушать эстетический облик города».

Напомним, в сентябре по такой же причине были вырублены около 20 лиственниц на улице Караульная в Центральном районе города.

Фото: «МРСК Сибири»