В микрорайоне Бугач построят школу на 1550 мест

Городские власти объявили о планах построить школу на Мясокомбинате. В стремительно развивающемся микрорайоне в перспективе появится образовательное учреждение, рассчитанное на 1550 учеников. Стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд рублей – финансировать его будет краевой бюджет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В настоящее время уже подтверждено финансирование в виде соглашения с администрацией края на строительство школы в микрорайоне Бугач, там появится школа на 1550 мест. Сейчас идет разработка проектной документации, в следующем году мы пройдем экспертизу проекта, подтвердим финансирование и приступим к строительству учреждения», - сообщил руководитель департамента градостроительства администрации Красноярска Роман Соколов.

Добавим, что в ближайшие три года школы обещают построить в новых микрорайонах Красноярска «Белые Росы» и «Тихие Зори», а также на Пашенном, в Солнечном и Железнодорожном районе.