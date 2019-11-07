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Горнолыжные склоны в Красноярске готовят к началу сезона

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Красноярск
08:35 7 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Горнолыжный сезон в Красноярске планируют открыть к концу ноября. Сейчас трассы в «Бобровом логу» и Академии биатлона готовят к наплыву отдыхающих. На сопке снежные пушки запустили накануне, а в фанпарке ждут понижения температуры. Склоны там начнут засыпать искусственным снегом к концу недели.

В «Бобровом логу» отметили, что в прошлом году сезон открыли 15 ноября, а в этом году из-за затянувшейся теплой осени открытие произойдет позже.

Отметим, что красноярцы уже открыли сезон на трассах в Ергаках, передает корреспондент Sibnovosti.ru

По предварительному прогнозу gismeteo.ru, в середине ноября в Красноярск придут 20-градусные морозы, в городе будет снежно. 

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