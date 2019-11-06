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Житель Ужура собрал во дворе большую коллекцию раритетных автомобилей

Главная Общество
Красноярск
20:36 6 Ноября 2019
общество, красноярск
Источник: Енисей
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Житель Ужура Николай Карпушов собрал у себя во дворе коллекцию старинных и редких автомобилей. Всего у мужчины более полусотни машин и мотоциклов. Коллекционер уже более пяти лет увлекается техникой. Он покупает запчасти, а затем с их помощью восстанавливает раритетные модели транспорта - все автомобили в рабочем состоянии. 

«Чтобы одну машину сделать, надо три-четыре разобрать. Главное, чтобы у нее стояло все родное. Кузов сам по себе ничего не стоит, самое ценное - это запчасти», - признается коллекционер. 

На восстановление одного автомобиля у Николая Карпушова уходит около года. Вложения тоже немаленькие - на одну машину требуется около 100 тысяч рублей. Всего коллекционер потратил на свое хобби больше миллиона рублей. Мужчина очень гордится своим «запорожцем» 1962 года - раритетный транспорт удалось купить в Ужуре. Еще один «любимчик» - 401-й «Москвич» 1956 года. 

Отметим, что у коллекционера уже появились последователи. Николай Карпушов всегда помогает молодым парням восстанавливать старинные машины. Теперь в планах у мужчины приобрести «Победу», а также устроить выставку отреставрированных машин в своем дворе. В будущем весь автопарк он хочет передать по наследству своей дочери.

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