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Красноярск похвалили за моментальное решение дорожных проблем

Главная Общество
Красноярск
16:16 6 Ноября 2019
дорога, рейтинг, номинация
Автор: Sibnovosti.ru
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Активисты ОНФ проверили дорожную обстановку в крупных городах России. Общественники определили, где в стране оперативно решили проблемы с участками, попавшими на «Карту убитых дорог».

Так, Красноярск победил в номинации «Самое быстрое реагирование на проблему». В краевом центре меньше чем через сутки устранили самую большую в стране колею. Это участок около автобусной остановки «Перенсона» по ул. Карла Маркса. Замеры экспертов показали глубину в 10 см, что в четыре раза превышает норму. Кроме того, дорожники моментально обновили разметку на перекрестке ул. Вейнбаума и Марковского. Общественники заметили там отклонение от нормы «ночных» показателей.

По другим показателям Красноярск в рейтинге не отличился. Самые ровные люки активисты обнаружили в Череповце, лучший островок безопасности – в Екатеринбурге, а самая освещенная дорога находится в Грозном. В Белгороде активисты заметили самую яркую разметку, а самый безопасный пешеходный переход инспекторы не нашли ни в одном городе России.

В целом, уверены активисты, все города работают над качеством дорог. По сравнению с 2015-2017 годами этот показатель вырос во всех регионах России.

Фото: ОНФ

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