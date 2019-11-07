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На заводе «Красмаш» работает один из лучших операторов станков с программным управлением в России

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Красноярск
16:39 7 Ноября 2019
предприятие, работа, соревнования, профессия, сотрудники
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Александр Ефимов оператор станков 5-го разряда АО «Красмаш» занял второе место на VI Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Worldskills Hi-Tech 2019 в номинации «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», который завершился в г. Екатеринбурге.

В текущем году VI Национальный чемпионат побил рекорды по количеству компетенций и участников: 39 компаний и госкорпораций, 48 компетенций, 789 конкурсантов, более 500 российских и международных экспертов.

По словам призера, в ходе соревнования необходимо было выполнить два больших модуля. Первый модуль – три сборки на резьбе из шести деталей из алюминия, во втором модуле сборка деталей из стали.

 «Всем участникам выдали чертежи заданий, по ним следовало написать управляющую программу на компьютере, после загрузить ее на станок с числовым программным управлением и приступить к изготовлению деталей», - рассказал Александр Ефимов. «Было очень непривычно, так как на заводе "Красмаш" я работаю на габаритных горизонтально-расточных станках совершенно другого типа с большими деталями, а на выступлении станки и сами детали были намного меньше», - добавил конкурсант.

С первым модулем Александр справился на «отлично», а вот со вторым его постигла неудача - деталь вырвало из тисков, за что и были снижены баллы и в итоге красмашевец занял второе место в своей номинации. Большую консультативную помощь Александру оказал коллега – Сергей Королёв - ведущий инженер-технолог, который участвовал в Чемпионате в качестве эксперта по фрезерным работам. До начала выступления Сергей напутствовал Александра, а на самом мероприятии следил за соблюдением правил соревнования и оценивал готовые работы.

На заводе «Красмаш» работает один из лучших операторов станков с программным управлением в России

 На чемпионате Hi-Tech 2019 Александр Ефимов был единственным представителем сборной команды Госкорпорации «Роскосмос» в своей компетенции. В состав команды он вошел после победы на корпоративном чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса» в мае текущего года. В сентябре 2019 года Александру было присвоено звание «Лучший молодой рабочий» АО «Красмаш».

Фото: АО «Красмаш»
По материалам АО «Красмаш»

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