Футбольный манеж в Красноярске стал самым образцовым в стране

Манеж «Футбол-Арена Енисей» по ул. Новгородская, 5 в Красноярске получил статус самого образцового спортивного сооружения в стране. Объект победил в национальном конкурсе «Арена», который проводится в России во второй раз. Эксперты присудили крытому стадиону в краевом центре максимальное количество баллов среди всех номинаций.

Манеж площадью 29,4 тысячи «квадратов» был сдан в эксплуатацию в 2014 году. Тогда строительство объекта курировал министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края Сергей Гуров. Спорткомплекс состоит из двух блоков. Первый включает футбольное поле с трибунами, рассчитанными на три тысячи зрителей. Второй является спортивно-тренерским блоком.

Отметим, что крытый футбольный стадион – не единственный спорткомплекс в Красноярске, победивший в федеральном конкурсе. В номинации «Стадионы категории Б» первое место заняла «Арена.Север».

Добавим, что конкурс «Арена» организован при поддержке Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, а также министерства спорта РФ. Победителей определяют один раз в два года. В 2019-м в нем приняли участие более 230 объектов из 61 региона страны.