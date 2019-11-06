Дудинка вошла в топ-5 самых благоустроенных городов Красноярского края

Дудинка заняла второе место в Красноярском крае в рейтинге самых благоустроенных городов. Эксперты федерального министерства строительства и ЖКХ составили индекс качества городской среды и присудили столице Таймыра 193 балла, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на региональное правительство.

Дудинку оценивали по 36 индикаторам – это благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог, качество общественных пространств и др. Город показал хорошие результаты почти во всех категориях.

«В общероссийской статистике в подгруппе городов с населением от 5 до 25 тысяч человек оценку получили 494 населенных пункта, Дудинка заняла 32 строку», - пояснили авторы рейтинга.

За два последних года город на севере края преобразился – там реконструировали старые детские площадки, создали новые локации для семейного отдыха, а также поставили уличную мебель и оборудовали спортивные пространства. Средства на благоустройство направлялись из федерального и краевого бюджетов.

Жители Дудинки в этом году голосовали за общественную территорию, которую будут реконструировать в 2020 году. Горожане выбрали сквер Авиаторов в районе школы №3.

Отметим, что результаты рейтинга Минстроя России учитываются при распределении субсидий на поддержку государственных программ формирования современных пространств в городах.

фото: gorod-dudinka.ru