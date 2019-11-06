Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2019

31 октября в ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») состоялась пресс-конференция, посвященная итогам работы предприятия в «высоком» строительном сезоне–2019.

Участие в ней принял министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев. Он рассказал о ходе реализации на территории региона национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», одним из участников которого является Комбинат «Волна».

«В национальном проекте по повышению производительности труда участвуют крупные компании несырьевых отраслей экономики. Более 150 предприятий края примет участие в нацпроекте до 2024 года, производительность труда за пять лет должна вырасти до 5,7%. По условиям участия в проекте – выручка компаний должна составлять более 400 млн рублей. О чем это говорит? Во-первых, это означает, что в Красноярском крае достаточно компаний, соответствующих перечисленным критериям, это наша опора и ее необходимо укреплять. Во-вторых, это свидетельство высокого промышленного уровня компаний, когда речь идёт уже о передовом порядке организации производства. Планы по развитию комбината «Волна» – яркий тому пример», – подчеркнул Егор Васильев.

Краевой министр ознакомился с хризотилцементным производством комбината «Волна» и вручил дипломы сотрудникам предприятия, прошедшим обучение и повышение квалификации в рамках нацпроекта.

О производственных показателях предприятия за 9 месяцев 2019 года рассказал управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яков Яланский.

С января по сентябрь на предприятии изготовлено 5,2 млн кв. м хризотилцементной продукции – на 14% меньше, чем за аналогичный период 2018-го (6,1 млн кв. м). Причина – падение спроса на волнистые листы профиля 40/150 (СВ) в Таджикистане, где в текущем году открылись новые хризотилцементные производства. По данным экспертов ООО «Комбинат «Волна», тенденция наращивания производственных мощностей в соседнем государстве сохранится и в 2020-м, соответственно, объемы экспорта волнистых листов профиля 40/150 будут сокращаться.

Реализация остальных стройматериалов производства ООО «Комбинат «Волна» за девять месяцев значительно выросла. Согласно предварительным итогам, до конца года предприятие увеличит производство хризотилцементных волнистых листов профиля 51/177 (СЕ) в 4,7 раза к уровню 2018-го, фасадных листов «Красстоун» – в 3,3 раза, материалов «Виколор» и «Волнаколор» – в 1,8 раза. Чтобы обеспечить растущие потребности рынка, участок нанесения покрытий ООО «Комбинат «Волна» перевели на круглосуточный режим работы и оснастили дополнительной грунтовочной машиной. Это позволило наладить окрашивание продукции одновременно на двух технологических линиях «Фойт» и «Финиш», которые ранее использовались поочередно.

В настоящее время комбинат «Волна» выпускает около 40 видов хризотилцементных изделий. В их числе – плоские прессованные и непрессованные листы различной толщины, кровельные листы профилей СВ и СЕ, трубы напорные и безнапорные разного диаметра. Помимо этого, предприятие предлагает потребителям кровельный материал «Волнаколор» и фасадные плиты «Виколор» с несколькими видами покрытий. Также в ассортименте – фасадные плиты «Красстоун» с защитно-декоративным покрытием из натуральной каменной крошки и хризотилцементный сайдинг «Берген», предназначенный для малоэтажного строительства.

Специалисты комбината регулярно расширяют линейку продукции по запросам клиентов. В частности, в 2019 году предприятие повысило максимальную длину выпускаемых фасадных листов до 3,6 м. Благодаря данной мере «Волна» стала выполнять заказы на большеразмерные панели и смешанные заявки, где наряду с длинномерами требуются изделия стандартных размеров.

Продукция ООО «Комбинат «Волна» широко востребована потребителями. В Сибирском федеральном округе высоким спросом пользуется кровельная продукция, в Дальневосточном – трубы, в Уральском – плоские неокрашенные листы. Фасады «Виколор» популярны во всех регионах России.

С применением стройматериалов, изготовленных на «Волне», возводятся, в частности, школы в Новосибирске, Москве, Томской и Оренбургской областях, жилые комплексы в Красноярске, Новосибирске, Барнауле, Ангарске, Иркутске и Москве, в Сахалинской области.

Предприятие участвует в реализации региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов. В Красноярском крае в рамках проекта осуществляются поставки кровельных листов со скидкой 18%, организуются консультации по монтажу для специалистов подрядных организаций, ведется контроль за ходом работ. В 2019 году комбинат готовится отгрузить порядка 180 тыс. кв. м кровельных материалов для реализации программы. Ведутся также поставки в рамках программы капремонта и в другие регионы – Омскую, Иркутскую и Новосибирскую области.

В целях обеспечения стабильного выпуска продукции на «Волне» своевременно проводятся ремонты оборудования, техническое перевооружение производства.

Так, в текущем году приобретены три мацератора для линии по выпуску плоских листов и СВ-2 – они помогут защитить поверхность изделий от посторонних включений и соответственно повысить качество выпускаемой продукции. Также на комбинате установлен новый компрессор U-250/S вместо агрегата, выработавшего ресурс. Специалисты уже отремонтировали линию по выпуску волнистых листов СВ-2 и станцию перекачки цемента, в настоящее время завершают работы по ремонту мостового крана на участке асбоцементных изделий.

В сентябре с целью расширения комплекса услуг и увеличения объемов реализации в розничном магазине «Ацелит» смонтирован вертикально-раскроечный станок Holz-her SECTOR 1254 для распила стройматериалов по размерам, предоставленным покупателями.

В декабре будет введен в эксплуатацию форматно-раскроечный центр Filato, который в несколько раз повысит производительность выпуска плит 600×600 мм и нестандартных доборных элементов. В январе 2020 года планируется завершить модернизацию листорезательного стола плоской линии под водную резку. Эксплуатация обновленного оборудования даст возможность увеличить качество реза, минимизировать процент брака, а также наладить выпуск сайдинга без дополнительного раскроя готовой продукции на станках вне технологической линии.

Всего на модернизацию комбината «Волна» в 2019 году холдинг «Сибирский цемент» выделил 46,5 млн рублей, на ремонты и техническое обслуживание оборудования – 27,7 млн.

20 августа 2019 года ООО «Комбинат «Волна» подписал соглашение об участии в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». В рамках нацпроекта под руководством АНО «Федеральный центр компетенций» сотрудники предприятия изучают принципы бережливого производства и применяют новые знания на экспериментальной площадке – линии по выпуску плоских листов. Создание эталонного участка, согласно прогнозам специалистов, позволит увеличить производство листов «Виколор» на 36% к уровню 2019 года.

«Выпуская надежные и безопасные изделия, осваивая новые технологии и модернизируя производство, комбинат продолжает стабильную работу. Мы делаем ставку на цветные кровельные и фасадные материалы с защитно-декоративным покрытием: спрос на данную продукцию растет. Ориентируясь на потребности рынка, в 2020 году планируем увеличить выпуск листов «Виколор» и «Волнаколор» в 2,5 раза к уровню 2019-го за счет участия в национальном проекте», – подчеркнул управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яков Яланский.

Фото: АО «ХК «Сибцем»

По материалам АО «ХК «Сибцем»