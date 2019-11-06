Дорогу «Красноярск-Элита» сделают четырехполосной

Популярную у красноярцев дорогу в поселок Элита сделают более широкой и безопасной – участок протяженностью восемь километров станет четырехполосным. Встречные потоки разделят барьерным ограждением. Это позволит увечить пропускную способность дороги и снизить аварийность. Кроме того, на загородной трассе установят освещение и оборудуют дорожки для пешеходов. О планах рассказали в министерстве транспорта Красноярского края.

Краевые власти также хотят построить несколько кольцевых развязок – они появятся на пересечениях с дорогами «Минино – Бугачево» и «Еловая – станция Минино». На третьем километре трассы оборудуют пункт весового контроля для грузовиков – это позволит сохранить отреставрированную трассу, уверены в краевом правительстве.

Отметим, что стоимость работ оценивается в миллиард рублей. Деньги будут выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Проекту еще предстоит пройти заключительную экспертизу и получить положительное заключение. Работа по расширению участка в поселок Элита начнется в 2021 году. Завершить реконструкцию планируют в 2022 году.