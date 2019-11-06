Автопарк ГИБДД Красноярского края пополнили 67 новых машин

ГИБДД Красноярского края получит в распоряжение 67 новых автомобилей. Передача машин пройдет в среду, 6 ноября, в торжественной обстановке на площади перед БКЗ в Красноярске.

Автопарк дорожной полиции пополнится двумя УАЗ Patriot и 65 Skoda Octavia. Автомобили оснащены рациями и системами видеонаблюдения, также предусмотрены укладки для оказания сотрудниками ГИБДД первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Автомобили приобретены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передает корреспондент Sibnovosti.ru.