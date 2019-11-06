Один из первых опорных пунктов освоения Сибири обнаружили на границе Красноярского края и Томской области

Ученые Томского государственного университета вычислили место расположения Кетского острога – одного из первых опорных пунктов, откуда началось освоение Сибири. По записям путешественников, картам и анализу географических названий исследователи установили, что изначально точка располагалась на границе современных Красноярского края и Томской области на реке Кеть, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС.

«Русские появились в Сибири на территории современной Томской области в конце XVI века, они продвигались по Оби с севера на юг. Здесь они столкнулись с сопротивлением местного населения - селькупов - и после победы для контроля над территориями построили несколько опорных пунктов. Один из них - Нарымский острог - это современный Нарым, он контролировал северо-запад современной Томской области. А для контроля над северо-востоком и частью Красноярского края был основан Кетский острог», - сообщила сотрудник музея истории, археологии и этнографии Сибири ТГУ Евгений Барсуков.

Всего через пять лет острог перенесли на 200 км вниз по реке из-за труднодоступности изначального выбранного места. Ученые начинают раскопки на месте древнего острога. Там найдены фрагменты посуды – есть и селькупская, и русская керамика. Археологи предполагают, что это свидетельство смешанных браков.

фото: газета «Енисейск-Плюс»