6 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Один из первых опорных пунктов освоения Сибири обнаружили на границе Красноярского края и Томской области

Главная Общество
Красноярск
10:01 6 Ноября 2019
история, сибирь, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Ученые Томского государственного университета вычислили место расположения Кетского острога – одного из первых опорных пунктов, откуда началось освоение Сибири. По записям путешественников, картам и анализу географических названий исследователи установили, что изначально точка располагалась на границе современных Красноярского края и Томской области на реке Кеть, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС.

«Русские появились в Сибири на территории современной Томской области в конце XVI века, они продвигались по Оби с севера на юг. Здесь они столкнулись с сопротивлением местного населения - селькупов - и после победы для контроля над территориями построили несколько опорных пунктов. Один из них - Нарымский острог - это современный Нарым, он контролировал северо-запад современной Томской области. А для контроля над северо-востоком и частью Красноярского края был основан Кетский острог», - сообщила сотрудник музея истории, археологии и этнографии Сибири ТГУ Евгений Барсуков.

Всего через пять лет острог перенесли на 200 км вниз по реке из-за труднодоступности изначального выбранного места. Ученые начинают раскопки на месте древнего острога. Там найдены фрагменты посуды – есть и селькупская, и русская керамика. Археологи предполагают, что это свидетельство смешанных браков.

 

фото: газета «Енисейск-Плюс»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Автопарк ГИБДД Красноярского края пополнили 67 новых машин

Автопарк ГИБДД Красноярского края пополнили 67 новых машин

6 Ноября 2019 г.
Церемония вручения состоится на площади перед БКЗ
Новости Красноярска: В Красноярске выберут нового подрядчика благоустройства Восточного входа на «Столбы»

В Красноярске выберут нового подрядчика благоустройства Восточного входа на «Столбы»

6 Ноября 2019 г.
Прежний не исполнил контракт в срок
Новости Красноярска: Капитальный ремонт канализационного коллектора в Зеленой Роще обойдется в 844 млн рублей

Капитальный ремонт канализационного коллектора в Зеленой Роще обойдется в 844 млн рублей

6 Ноября 2019 г.
Из-за дороговизны систему ремонтируют в несколько этапов
Новости Красноярска: Автобусы поменяют схемы движения в центре Красноярска из-за демонстрацию

Автобусы поменяют схемы движения в центре Красноярска из-за демонстрацию

6 Ноября 2019 г.
Изменения будут действовать завтра в течение двух часов
Новости Красноярска: Новый красноярский троллейбус проедет 15 км без подзарядки

Новый красноярский троллейбус проедет 15 км без подзарядки

5 Ноября 2019 г.
Власти нацелились на покупку
Новости Красноярска: Благоустройство правобережной набережной в Красноярске продолжат в эко-стиле

Благоустройство правобережной набережной в Красноярске продолжат в эко-стиле

5 Ноября 2019 г.
Почти все будет выполнено из дерева
Новости компаний
01/11
Красноярскому цементному заводу исполнилось 75 лет
31/10
600 тысяч квадратных метров новых объектов Красноярска получат тепло от СГК в 2020 году
30/10
Красноярская ГЭС компании En+ Group одержала победу во Всероссийском смотре-конкурсе по физкультурно-спортивной работе
30/10
Альфа-Банк упрощает платежи с помощью сервиса Кошелёк Pay
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сроки благоустройства ул. Кравченко в Ачинске пришлось продлить

Сроки благоустройства ул. Кравченко в Ачинске пришлось продлить

4 Ноября 2019 г.
Подрядчику предъявлен ряд претензий
Новости Красноярска: «Норникель» будет развивать экологически безопасные технологии совместно с ООН

«Норникель» будет развивать экологически безопасные технологии совместно с ООН

5 Ноября 2019 г.
Подписано соглашение
Новости Красноярска: Ачинец Иван Игнатьев спас футбольный клуб «Краснодар» от проигрыша в РПЛ

Ачинец Иван Игнатьев спас футбольный клуб «Краснодар» от проигрыша в РПЛ

5 Ноября 2019 г.
Он забил в добавленное время
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19