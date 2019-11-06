В Красноярске выберут нового подрядчика благоустройства Восточного входа на «Столбы»

Подрядчик благоустройства Восточного входа в заповедник «Столбы» не уложился в установленные контрактом сроки. Строители должны были обустроить деревянную тропу к смотровой площадке на скале «Ермак» еще к концу октября. В задачи также входила установка табличек навигации, обустройство зоны отдыха, беседки и благоустройство участка возле нового туристко-информационного центра.

Из-за срыва сроков окончания работ городские власти расторгают контракт с подрядчиком, передает корреспондент Sibnovosti.ru.