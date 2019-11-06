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В Красноярске выберут нового подрядчика благоустройства Восточного входа на «Столбы»

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Красноярск
09:37 6 Ноября 2019
заповедник, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Подрядчик благоустройства Восточного входа в заповедник «Столбы» не уложился в установленные контрактом сроки. Строители должны были обустроить деревянную тропу к смотровой площадке на скале «Ермак» еще к концу октября. В задачи также входила установка табличек навигации, обустройство зоны отдыха, беседки и благоустройство участка возле нового туристко-информационного центра.

Из-за срыва сроков окончания работ городские власти расторгают контракт с подрядчиком, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Было принято решение на высвободившиеся средства заключить контракт с новым подрядчиком для того, чтобы к 25 декабря закончить работы, которые изначально планировались», - сообщил телеканалу «Прима» заместитель директор «Красноярского туристско-спортивного центра» Андрей Поваров.

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