Капитальный ремонт канализационного коллектора в Зеленой Роще обойдется в 844 млн рублей

Со следующей недели дома жителей Зеленой Рощи в Красноярске начнут отключать от коммуникаций. Это связано с капитальным ремонтом коллектора, который в этом году проходит на двух участках по улицам Николаева, Устиновича и пр. Металлургов, общей протяженностью полтора километра. Завершить работы подрядчик планирует до конца года.

«Большая работа проведена по очистке коллектора, вывезено около 1000 тонн ила и грязи. Монтаж основных коммуникаций сейчас завершен, со следующей недели начинаются переключения, придется временно отключать дома от коммуникаций», – сообщил главный инженер ООО «КрасРСК» Евгений Ержикевич.

Канализационный коллектор в Зеленой Роще находится в неудовлетворительном состоянии. Некоторые отрезки – в критическом. В общей сложности необходимо отремонтировать 21 километр коммуникаций. Стоимость проекта оценивают в 850 млн рублей. Разом выделить такую сумму городские власти не в состоянии – поэтому коллектор ремонтируют участками. В прошлом году откапиталили участок в 1 километр 100 метров, в этом году приведут в нормативное состояние еще полтора километра, передает корреспондент Sibnovosti.ru.