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Автобусы поменяют схемы движения в центре Красноярска из-за демонстрацию

Главная Общество
Красноярск
09:22 6 Ноября 2019
транспорт, праздник, автобусы, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Общественный транспорт изменит маршруты из-за ограничения движения в центре Красноярска для проведения демонстрации к 102-й годовщине со дня Великой Октябрьской Социалистической революции. Перекрытия будут действовать в течение двух часов в четверг, 7 ноября, – движение по пр. Мира от ул. Вейнбаума до ул. Горького будет закрыто полностью. В связи с этим автобусы с 13:00 до 15:00 будут двигаться по временным схемам. В департаменте транспорта корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили, что изменения коснутся девяти маршрутов.

- Маршруты №№ 3, 36, 37, 55, 56 со стороны Коммунального моста в направлении железнодорожного вокзала: Коммунальный мост – ул. Карла Маркса – ул. Сурикова – ул. Ленина и далее по своим схемам движения.

- Маршруты №№ 3, 36 со стороны железнодорожного вокзала в направлении Коммунального моста: ул. Красная площадь – ул. Робеспьера – пр. Мира – ул. Декабристов - ул. Карла Маркса и далее по своим схемам движения.

- Маршруты №№ 12 и 85 со стороны Советского района: ул. Белинского – ул. Ленина – ул. Робеспьера и далее по своим схемам движения.

- Маршруты №№ 12, 85 со стороны ул. Копылова в направлении Советского района: ул. Копылова – ул. Профсоюзов – пр. Мира – ул. Декабристов – ул. Карла Маркса – ул. Белинского и далее по своим схемам движения.

- Автобусы маршрута № 64 в направлении Железнодорожного вокзала: ул. Шахтеров – ул. Игарская – ул. Марковского – ул. Перенсона – ул. Ленина – ул. Профсоюзов.

- Маршрут № 99 со стороны ул. Железнодорожников в направлении Советского района: ул. Ады Лебедевой - ул. Перенсона – ул. Ленина – ул. Горького – ул. Карла Маркса и далее по своей схеме движения.

Добавим, сегодня вечером накануне мероприятия на проспекте Мира и перпендикулярных улицах запретят парковку. Кроме того, до 15:30 7 ноября будет закрыта парковка на пл. Революции

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