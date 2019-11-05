Новый красноярский троллейбус проедет 15 км без подзарядки

В Красноярске в 2020 году хотят запустить троллейбусный маршрут из Зеленой рощи до Мясокомбината. «Гортранс» объявил торги на закупку современного троллейбуса с системой автономного хода.

В требованиях к поставщику обозначены следующие обязательные характеристики для нового электротранспорта: он должен быть выпущен в 2019 году, вмещать 80–90 человек, в комплектации необходимо предусмотреть наличие не менее 4 USB-портов для зарядки мобильных устройств, речевой автоинформатор, «бегущую строку» и откидную аппарель, чтобы пассажиры на инвалидных колясках смогли беспрепятственно заезжать в салон.

На автономном ходу, то есть без подключения к сети, электротранспорт должен проезжать не менее 15 километров за счет литий-ионных батарей. На покупку нового троллейбуса городские власти готовы потратить 14,8 млн рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.