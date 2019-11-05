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Новый красноярский троллейбус проедет 15 км без подзарядки

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Красноярск
17:03 5 Ноября 2019
транспорт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске в 2020 году хотят запустить троллейбусный маршрут из Зеленой рощи до Мясокомбината. «Гортранс» объявил торги на закупку современного троллейбуса с системой автономного хода.

В требованиях к поставщику обозначены следующие обязательные характеристики для нового электротранспорта: он должен быть выпущен в 2019 году, вмещать 80–90 человек, в комплектации необходимо предусмотреть наличие не менее 4 USB-портов для зарядки мобильных устройств, речевой автоинформатор, «бегущую строку» и откидную аппарель, чтобы пассажиры на инвалидных колясках смогли беспрепятственно заезжать в салон.

На автономном ходу, то есть без подключения к сети, электротранспорт должен проезжать не менее 15 километров за счет литий-ионных батарей. На покупку нового троллейбуса городские власти готовы потратить 14,8 млн рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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