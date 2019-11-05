Благоустройство правобережной набережной в Красноярске продолжат в эко-стиле

Представлен проект второго этапа благоустройства правобережной набережной в Красноярске. Работы начнутся в следующем году на участке от ул. Гладкова, 8а до Судостроительной, 175а. Проектировщиком выступил «Красноярскгражданпроект», архитекторы которого решили продолжить курс преображения городских пространств в эко-стиле.

Так, почти все элементы благоустройства будут выполнены из дерева. На набережной установят деревянные настилы, оборудуют спуски к воде и скамейки – подобное красноярцы уже видели на набережной левого берега Енисея. Зимой там обещают заливать каток и оборудовать лыжню на велодорожках, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Стоимость работ оценивают в 140 млн рублей.

Напомним, что в этом году строители благоустраивают участок правобережной набережной от Предмостной площади до дома по ул. Гладкова, 8а за 138,5 млн рублей. Из-за проблем с поставками материалов подрядчик не успел уложиться в установленные сроки выполнения работ.

фото: vk.com/krasnoyarskrf