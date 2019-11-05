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Благоустройство правобережной набережной в Красноярске продолжат в эко-стиле

Главная Общество
Красноярск
16:23 5 Ноября 2019
благоустройство, красноярск, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Представлен проект второго этапа благоустройства правобережной набережной в Красноярске. Работы начнутся в следующем году на участке от ул. Гладкова, 8а до Судостроительной, 175а. Проектировщиком выступил «Красноярскгражданпроект», архитекторы которого решили продолжить курс преображения городских пространств в эко-стиле.

Так, почти все элементы благоустройства будут выполнены из дерева. На набережной установят деревянные настилы, оборудуют спуски к воде и скамейки – подобное красноярцы уже видели на набережной левого берега Енисея. Зимой там обещают заливать каток и оборудовать лыжню на велодорожках, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Стоимость работ оценивают в 140 млн рублей.

Напомним, что в этом году строители благоустраивают участок правобережной набережной от Предмостной площади до дома по ул. Гладкова, 8а за 138,5 млн рублей. Из-за проблем с поставками материалов подрядчик не успел уложиться в установленные сроки выполнения работ.

 

фото: vk.com/krasnoyarskrf

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