Красноярск вошел в десятку городов с лучшей городской средой

Красноярск вошел в топ-10 мегаполисов с качественной городской средой. Рейтинг составил Минстрой России. Красноярск оказался на шестой строчке – впереди Новосибирска, Омска, Перми, Самары, Ростова-на-Дону и других крупных городов, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Возглавляют топ Москва и Санкт-Петербург.

При составлении рейтинга эксперты учитывали качество содержания жилья и дворов, улично-дорожной сети, наличие развитой социально-досуговой инфраструктуры и в целом комфортного общегородского пространства.

«Индекс качества городской среды формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Результаты формирования индекса используются, в том числе для определения размера субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды», - отметили в пресс-службе администрации Красноярска.

Всего в рейтинг включено 1 114 городов страны. Он разделен на группы, в зависимости от количества жителей.