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«Норникель» будет развивать экологически безопасные технологии совместно с ООН

Главная Общество
Красноярск
14:54 5 Ноября 2019
металлургия, предприятие, развитие, технологии, соглашение
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«Норникель» будет развивать экологически безопасные технологии для металлургической отрасли совместно с ЮНИДО — специализированным учреждением ООН, цель которого содействовать промышленному развитию стран мира и международному промышленному сотрудничеству. 

В Абу-Даби в ходе Генеральной конференции ЮНИДО состоялось подписание соответствующей декларации. Договоренности закрепили, генеральный директор Организации Объединенных наций по промышленному развитию Ли Йонг и Дмитрий Пристансков, статс-секретарь -вице-президент «ГМК «Норильский никель».  

«Это важный этап нашего партнерства с ЮНИДО. Мы будем работать вместе над широким спектром проектов, направленных на уменьшение негативного воздействия производства на окружающую среду и обеспечение устойчивого развития в регионах нашего присутствия и не только», заявил Дмитрий Пристансков.

По словам главы ЮНИДО, сотрудничество с частными компаниями открывает для организации большие возможности.

«Это способствует научно-техническому обмену и гарантирует экологическую безопасность промышленного развития. Мы уверены, что совместная декларация окажет позитивный эффект на распространение лучших технологий и экологических практик, необходимых для решения важных вопросов, стоящих перед индустрией», - сказал он.

«Норникель» будет развивать экологически безопасные технологии совместно с ООН

Фото: «Норникель»

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