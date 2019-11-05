В красноярской школе придумали альтернативу инвалидной коляске

В красноярской школе № 121 придумали альтернативу инвалидной коляске. С помощью него можно свободно передвигаться в помещениях. Николай Пазейчук, Григорий Круглик, Потап Пыкин и Тимофей Шейников совместно с педагогом Любовью Горячевой уже изготовили прототип.

«Ребята выяснили, что маломобильные люди испытывают трудности и в передвижении внутри помещений. Им мешают, например, даже самые маленькие пороги, узкие дверные проёмы, неудачная планировка, маленькие коридоры, в которых невозможно развернуться на коляске. Юные инженеры решили, что квартиры и учреждения можно оснастить особой конструкцией, которая позволит человеку свободно передвигаться без инвалидного кресла», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Изобретение школьников - прикрепленные к потолкам специальные рельсы и сидение. «Дорогу» можно проложить в любом направлении – на кухню, в спальню, ванную комнату. Человек пересаживается из кресла на подъемник и передвигается при помощи пульта управления. Можно даже подниматься и опускаться на разную высоту. Сейчас прототип подъемника тестируют в кукольном домике