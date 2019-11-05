5 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В красноярской школе придумали альтернативу инвалидной коляске

Главная Общество
Красноярск
12:15 5 Ноября 2019
изобретение, инвалиды, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В красноярской школе № 121 придумали альтернативу инвалидной коляске. С помощью него можно свободно передвигаться в помещениях. Николай Пазейчук, Григорий Круглик, Потап Пыкин и Тимофей Шейников совместно с педагогом Любовью Горячевой уже изготовили прототип.

«Ребята выяснили, что маломобильные люди испытывают трудности и в передвижении внутри помещений. Им мешают, например, даже самые маленькие пороги, узкие дверные проёмы, неудачная планировка, маленькие коридоры, в которых невозможно развернуться на коляске. Юные инженеры решили, что квартиры и учреждения можно оснастить особой конструкцией, которая позволит человеку свободно передвигаться без инвалидного кресла», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Изобретение школьников - прикрепленные к потолкам специальные рельсы и сидение. «Дорогу» можно проложить в любом направлении – на кухню, в спальню, ванную комнату. Человек пересаживается из кресла на подъемник и передвигается при помощи пульта управления. Можно даже подниматься и опускаться на разную высоту. Сейчас прототип подъемника тестируют в кукольном домике

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске завоют сирены

В Красноярске завоют сирены

5 Ноября 2019 г.
Проводится проверка системы оповещения
Новости Красноярска: Осужденные Красноярского края написали иконы

Осужденные Красноярского края написали иконы

5 Ноября 2019 г.
Они участвуют в конкурсе
Новости Красноярска: Схему движения на улицах Спандаряна и Шахтеров поменяют в ноябре

Схему движения на улицах Спандаряна и Шахтеров поменяют в ноябре

5 Ноября 2019 г.
Точную дату в мэрии пока не называют
Новости Красноярска: В середине недели в Красноярск вернутся плюсовые температуры

В середине недели в Красноярск вернутся плюсовые температуры

5 Ноября 2019 г.
Потепление будет недолгим
Новости Красноярска: В праздновании Дня народного единства в Красноярске приняли участие 5 тысяч человек

В праздновании Дня народного единства в Красноярске приняли участие 5 тысяч человек

5 Ноября 2019 г.
Масштабный праздник состоялся на Театральной площади
Новости Красноярска: Сроки благоустройства ул. Кравченко в Ачинске пришлось продлить

Сроки благоустройства ул. Кравченко в Ачинске пришлось продлить

4 Ноября 2019 г.
Подрядчику предъявлен ряд претензий
Новости компаний
01/11
Красноярскому цементному заводу исполнилось 75 лет
31/10
600 тысяч квадратных метров новых объектов Красноярска получат тепло от СГК в 2020 году
30/10
Красноярская ГЭС компании En+ Group одержала победу во Всероссийском смотре-конкурсе по физкультурно-спортивной работе
30/10
Альфа-Банк упрощает платежи с помощью сервиса Кошелёк Pay
29/10
СФУ зовет потенциальных студентов на Дни открытых дверей
28/10
СФУ подтвердил позиции в Проекте 5-100
25/10
В компании «КрасКом» выбрали лучшего водителя коммунальной техники
25/10
На Красноярском цементном заводе подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2019
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Финская компания разработала проект завода по переработке оленины на Таймыре

Финская компания разработала проект завода по переработке оленины на Таймыре

5 Ноября 2019 г.
Его хотят построить уже в 2020 году
Новости Красноярска: Альфа-Банк в тройке лидеров по объему выдачи ипотеки

Альфа-Банк в тройке лидеров по объему выдачи ипотеки

5 Ноября 2019 г.
Ипотечный портфель Альфа-Банка с начала года увеличился на 111%
Новости Красноярска: Красноярские журналисты сыграли с футбольной сборной Пировского района

Красноярские журналисты сыграли с футбольной сборной Пировского района

5 Ноября 2019 г.
Матч прошел в День народного единства
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19