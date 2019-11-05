Осужденные Красноярского края написали иконы

Осужденные Красноярского края написали картины в стиле иконописи. Они принимают участие во Всероссийском конкурсе православного изобразительного искусства «Канон».

Тема конкурса: «Великая победа: Наследие и наследники». Чтобы стать участником, нужно было написать иконописную картину с изображениями «святых благоверных великих князей, святых полководцев с мечом и щитом в руках мужественно защищавших православную веру и свое Отечество от посягательств завоевателей», - рассказали в пресс-службе краевого ГУФСИН.

«Благословление на изготовление икон осужденным дали настоятели пенитенциарных храмов», - добавили в ведомстве.

По итогам конкурса места распределились следующим образом: 1 место - ИК-17, 2 место - ИК-27, 3 место – ИК-22.

«Я видел, с каким желанием осужденные трудились над своими художественными произведениями. Вера, к которой многие пришли только в местах лишения свободы, помогает жить, принимать правильные решения, верить в себя и доброту людей. Не страшно, что некоторые работы не дотянули до конкурсного уровня, главное, что они были написаны от чистого сердца и с чистой душой. Все иконы, выполненные руками осужденных, будут размещены в молельных комнатах и храмах учреждений», - рассказал начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными полковник внутренней службы Юрий Семенюк.

фото: ГУФСИН