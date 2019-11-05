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В Красноярске зреют новые бизнесмены

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Красноярск
09:53 5 Ноября 2019
студенты, бизнес, работа, проект
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В Красноярске Центр занятости с помощью партнеров активно вовлекает молодежь в тему бизнеса. Также всю осень проводится акция  «Новые рубежи», ее суть - знакомство молодых специалистов, которые ищут работу, а также студентов старших курсов с возможностями трудоустройства.

В рамках развития этого направления проведена встреча с руководителями Центра содействия предпринимательству, который является ключевым элементов в инфраструктуре поддержки бизнеса в городе Красноярске.

Молодым людям - студентам Красноярского колледжа сферы услуг рассказали о возможностях, которые город дает начинающим бизнесменам. В ожидании лекции девчонки включают на телефоне песню Иды Галич «Предприниматель». Трек хоть и донельзя попсовый, но очень в тему.

- Это ты про меня включила, - спрашивает сидящий рядом однокурсник Женя.

- Вот когда бизнес откроешь, тогда и для тебя включу, - отвечает бойкая соседка. - Это я про Таньку - у нее у мамы «Салон красоты». Как только Танька закончит, станет там управляющей.

- Дак а тебе-то что с этого? - интересуется Женя.

- А мы уже там со скидкой ногти делаем! А станет Танька бизнесвумен, так и вообще бесплатно будем ходить!

Та самая Танька только неловко улыбнулась. То ли в предвкушении скорого бизнеса, то ли от вмененной обязанности в будущем бесплатно оказывать услуги подругам.

В Красноярске зреют новые бизнесмены

Заместитель директора Центра Надежда Ларикова захватила своей лекцией аудиторию. Она рассказала о возможностях и принципах работы, сделала акцент на деталях и сказала главное: Красноярск – это город для предпринимателя с развитой инфраструктурой поддержки, здесь заниматься бизнесом - не страшно.

«Наше учреждение создано для поддержки предпринимателей. Даже если у вас есть просто идея, вы можете обратиться в Центр. Распишите идею в красках, И мы начнем с самого начала - подготовки бизнес-плана, все расчетные данные подготовят наши специалисты. Помогут выбрать систему налогообложения, подготовят все необходимые документы и зарегистрируют Ваш бизнес. Все это - совершенно бесплатно», - заявила Ларикова.

Подобная экскурсия в Центр не первая. Летом здесь были старшеклассники, занятые в Трудовом отряде главы города. Все это в рамках совместного проекта Центра занятости и администрации Красноярска «Городская Бизнес-среда: предпринимательская активность граждан, открытость процедур поддержки».

В Красноярске зреют новые бизнесмены

«Одной из стратегических задач является вовлечение различных групп населения, прежде всего, молодежи, в предпринимательскую деятельность. Начиная с января средства на реализацию бизнес-проектов получили 97 безработных красноярцев, каждый пятый из них – моложе 29 лет», - рассказали в Центре занятости.

В Красноярске проходит также акция «Новые рубежи». Его аудитория - молодые специалисты, которые ищут работу, и студенты старших курсов. Для целевой аудитории уже прошли ярмарки вакансий, тренинги по самопрезентации «Из кандидата – в сотрудники», выезды мобильного центра занятости на молодежные площадки.

Помимо прочего студенты старших курсов охотно посещают организованные для них экскурсии на профильные предприятия. К примеру, студенты, учащиеся в Красноярском аграрном техникуме на «слесаря по ремонту автомобилей», посетили КАТП № 5, студенты Красноярского кооперативного техникума встретились с представителями кадровой службы сети гипермаркетов «Леруа Мерлен», группа многопрофильного техникума им. В.П. Астафьева посмотрела все этапы производства ювелирной продукции на Красноярском заводе цветных металлов и золота, студенты техникума индустрии гостеприимства и сервиса - гостиницу «Снежная сова».

В Красноярске зреют новые бизнесмены

Самим компаниям такие встречи тоже на пользу. По их итогам заключаются договоренности о прохождении преддипломной практики или включение в кадровый резерв, что существенно улучшает перспективы молодежи на рынке труда.

p.s. Уже после лекции в Центре содействия предпринимательству на вопрос - правда ли она будет бесплатно делать подружкам ногти, та самая Танька сказала: «Конечно, нет, это же потеря прибыли».

Фото: Красноярский центр занятости населения
По материалам Красноярского центра занятости населения

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