Схему движения на улицах Спандаряна и Шахтеров поменяют в ноябре

Городские власти не отказываются от планов изменить организацию движения на улицах Спандаряна и Шахтеров. Новая схема начнет действовать в ноябре, однако точную дату в мэрии пока не называют, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В планах администрации сделать улицу Спандаряна односторонней по направлению к ул. Березина и запустить по ней общественный транспорт. Поворот с ул. Шахтеров налево запретят, чтобы разгрузить проблемные перекрестки. Новая схема начнет действовать сразу после того, как подрядчик завершит ремонтные работы на ул. Спандаряна.

«Просто так сразу запустить транспортный поток — нельзя. Он же увеличится. Это же общественный транспорт, который туда зайдет. Автобус — тяжелый транспорт. Если на простенькую улицу без подготовки автобус запустим, он сломает покрытие. Поэтому мы все отремонтировали. Сейчас закончится комплексный ремонт, и только тогда поменяется схема движения и пойдет там общественный транспорт», - сообщил радио «Красноярск-Главный» заведующий кафедрой «Автомобильных дорог и городских сооружений» СФУ Вадим Серватинский.

Напомним, что изначально ввести новую схему власти планировали еще летом.