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В середине недели в Красноярск вернутся плюсовые температуры

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Красноярск
09:11 5 Ноября 2019
погода, потепление, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Кратковременное потепление ожидает красноярцев на этой неделе. По данным Среднесибирского УГМС, во вторник, 5 ноября, в городе будет переменная облачность, без осадков. Восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8м/с, а воздух прогреется до -2…-4°С.

«В центральных и южных районах Красноярского края ночью и утром ожидается туман, на дорогах местами гололедица», - предупреждают синоптики.

Потепление в Красноярске начнется со среды 6 ноября. Ночью термометры покажут -5°С, а днем воздух прогреется до +3°С. В четверг, 7 ноября, в темное время суток будет около +1°С, днем до +5°С. Также тепло будет и в пятницу, 8 ноября, однако возможны осадки.

В субботу, 9 ноября, ночные температуры опустятся до нуля градусов, а днем будет около +3°С, ожидается дождь со снегом. К концу недели в Красноярске похолодает до -11°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

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