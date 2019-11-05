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В праздновании Дня народного единства в Красноярске приняли участие 5 тысяч человек

Главная Общество
Красноярск
08:48 5 Ноября 2019
праздник, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Более 5 тысяч красноярцев и гостей города приняли участие в праздничных гуляньях на День народного единства. Масштабный праздник - фестиваль народов Сибири - накануне состоялся на Театральной площади. Там работала выставки национальных костюмов и музыкальных инструментов, мастер-классы и дегустации.

На одной из локаций был представлен казачий струг в натуральную величину – это копия лодок, на которых по Енисею прибыли казаки и атаманы к Красному Яру, где разбили острог в 1628 году.

«Представители коренных народов Сибири превратили одну из частей площади в стойбище с чумом, хаски, выставкой национальных костюмов и дегустацией северных деликатесов. В «Чайной» можно было согреться и попробовать чайные напитки разных народов. В шатре «Страна ремесел» действовала выставка-продажа этносувениров и предметов декоративно-прикладного творчества. Мастера провели мастер-классы по изготовлению сувениров, в которых приняли участие все желающие», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Праздник в Красноярске завершился световым шоу «Сердце Сибири» - иллюминация украсила вантовый мост, Большой концертный зал и музейный центр «Площадь Мира». Красноярцы насладились световым представлением с северным сиянием, сибирской тайгой и «Столбами».

 

фото: Вадим Кофман, krskstate.ru

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