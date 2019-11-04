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Сроки благоустройства ул. Кравченко в Ачинске пришлось продлить

Главная Общество
Красноярск
14:18 4 Ноября 2019
благоустройство, работы, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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Сдачу в эксплуатацию благоустроенного общественного пространства на ул. Кравченко в Ачинске пришлось перенести. Красноярское ООО «СК-Альянс» не успело завершить работы в установленный срок, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Предполагалось, что работы будут завершены к 31 октября. Но в ходе осмотра, в котором приняли участие представители муниципалитета, обнаружились недоделки.

«В ходе рейда были выявлены замечания по ряду недоделок со стороны подрядной организации ООО «СК-Альянс», в частности монтажа системы видеонаблюдения, установки информационных стендов, а также нарушение правил в отношении заземления опор», - говорится в сообщении официального сайта Ачинска.

Отмечается также, что за каждый день отстаивания от графика подрядчику начислят штрафы.

Ранее мэрия Ачинска сообщала о том, что работы по благоустройству ул. Кравченко (от ул. Зверева до ул. Гагарина) стартовали в июле этого года. Согласно проекту, здесь должны появиться новые тротуары, велотрассы, качели, а также арт-объекты, посвященные партизанскому командиру времен Гражданкой войны Александру Кравченко и строительству железнодорожной линии Ачинск – Абакан. Общая цена проекта превышает 20 млн руб.

Фото: официальный сайт мэрии и горсовета Ачинска

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