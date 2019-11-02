В Красноярске вновь устроят облаву на пьяных водителей

В выходные дни, а также праздничный день 4 ноября красноярские автоинспекторы усиливают режим работы. В планах - проверка выезжающего за город транспорта на предмет провоза запрещенных предметов и веществ, а также соблюдения правил перевозки детей.

«Автоинспекторами будет организовано патрулирование улиц краевого центра с целью выявления и пресечения фактов управления транспортом в состоянии опьянения. В ночное время инспекторы ДПС проведут массовые проверки состояния трезвости автолюбителей с перекрытием проезжей части», - сообщили в ГИБДД.

Напомним, в результате таких облав в прошлые выходные инспекторы поймали 40 красноярских водителей в нетрезвом состоянии.