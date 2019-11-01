1 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцев предупредили об усилении ветра

Главная Общество
Красноярск
16:25 1 Ноября 2019
красноярск, ветер, прогноз
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярцев предупредили об усилении ветра. Погода испортится уже завтра, 2 ноября. Согласно метеорологическим данным Среднесибирского УГМС, 2 ноября в центральных районах края ожидаются порывы северо-западного ветра 15-18м/с.

Жителям города посоветовали при сильном ветре ограничить выход из зданий, проведение работ на открытом воздухе и на высоте.

«Находясь на улице держитесь в стороне от рекламных щитов и других легких конструкций, деревьев, строящихся зданий, а также не оставляйте вблизи них автомобили. Избегайте линий электропередач, не подходите к оборвавшимся проводам. При управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях соблюдайте дистанцию и скоростной режим», - сказано в рекомендациях.

Напомним, штормовое предупреждение действовало на этой неделе в Красноярске и его окрестностях. 6 из 40 домов, где проводится капитальный ремонт крыш, были подтоплены во время непогоды. На проспекте Красноярский рабочий ветром снесло металлические конструкции с офисного здания. Профлисты упали на движущиеся и припаркованные автомобили, повредив шесть машин. Люди не пострадали. В микрорайоне Солнечный металлический профлист отнесло на автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома. У здания «Торгового квартала на Свободном» ветром повредило главную вывеску. Два человека пострадали в результате сорванной ветром крыши павильона в Ужуре.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Более 100 тысяч детей отдохнули этим летом в лагерях Красноярского края

Более 100 тысяч детей отдохнули этим летом в лагерях Красноярского края

1 Ноября 2019 г.
Цифры статистиков
Новости Красноярска: В декабре Красноярский край отметит юбилей

В декабре Красноярский край отметит юбилей

1 Ноября 2019 г.
Региону исполнится 85 лет
Новости Красноярска: Красноярскому краю в декабре исполнится 85 лет

Красноярскому краю в декабре исполнится 85 лет

1 Ноября 2019 г.
Юбилейная дата - 7 декабря
Новости Красноярска: К концу недели в Красноярске похолодает

К концу недели в Красноярске похолодает

1 Ноября 2019 г.
Температура опустится до нуля
Новости Красноярска: В Красноярске изменят схему движения на перекрестке Дубровинского - Диктатуры

В Красноярске изменят схему движения на перекрестке Дубровинского - Диктатуры

1 Ноября 2019 г.
Изменения начнут действовать с 23 ноября
Новости Красноярска: В красноярских школах устанавливают парты героев Великой Отечественной войны

В красноярских школах устанавливают парты героев Великой Отечественной войны

1 Ноября 2019 г.
Сидеть за ними будут отличники и активисты
Новости компаний
01/11
Красноярскому цементному заводу исполнилось 75 лет
31/10
600 тысяч квадратных метров новых объектов Красноярска получат тепло от СГК в 2020 году
30/10
Красноярская ГЭС компании En+ Group одержала победу во Всероссийском смотре-конкурсе по физкультурно-спортивной работе
30/10
Альфа-Банк упрощает платежи с помощью сервиса Кошелёк Pay
29/10
СФУ зовет потенциальных студентов на Дни открытых дверей
28/10
СФУ подтвердил позиции в Проекте 5-100
25/10
В компании «КрасКом» выбрали лучшего водителя коммунальной техники
25/10
На Красноярском цементном заводе подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2019
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцы подрались за парковочное место: один в больнице, другому грозит тюрьма

Красноярцы подрались за парковочное место: один в больнице, другому грозит тюрьма

1 Ноября 2019 г.
Классическая история
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС увеличила налоговые выплаты

Богучанская ГЭС увеличила налоговые выплаты

1 Ноября 2019 г.
За девять месяцев 2019 года уже выплачено 5 млрд 185 млн рублей
Новости Красноярска: В аварии на ул. Свердловской погиб 17-летний пассажир

В аварии на ул. Свердловской погиб 17-летний пассажир

31 Октября 2019 г.
Водитель был пьян
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19