Красноярцев предупредили об усилении ветра. Погода испортится уже завтра, 2 ноября. Согласно метеорологическим данным Среднесибирского УГМС, 2 ноября в центральных районах края ожидаются порывы северо-западного ветра 15-18м/с.

Жителям города посоветовали при сильном ветре ограничить выход из зданий, проведение работ на открытом воздухе и на высоте.

«Находясь на улице держитесь в стороне от рекламных щитов и других легких конструкций, деревьев, строящихся зданий, а также не оставляйте вблизи них автомобили. Избегайте линий электропередач, не подходите к оборвавшимся проводам. При управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях соблюдайте дистанцию и скоростной режим», - сказано в рекомендациях.

Напомним, штормовое предупреждение действовало на этой неделе в Красноярске и его окрестностях. 6 из 40 домов, где проводится капитальный ремонт крыш, были подтоплены во время непогоды. На проспекте Красноярский рабочий ветром снесло металлические конструкции с офисного здания. Профлисты упали на движущиеся и припаркованные автомобили, повредив шесть машин. Люди не пострадали. В микрорайоне Солнечный металлический профлист отнесло на автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома. У здания «Торгового квартала на Свободном» ветром повредило главную вывеску. Два человека пострадали в результате сорванной ветром крыши павильона в Ужуре.