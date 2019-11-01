Более 100 тысяч детей отдохнули этим летом в лагерях Красноярского края

Этим летом в организациях, предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей в Красноярском крае, отдохнули 105 299 детей. Такие данные представил Красноярскстат. Всего в теплое время года на территории региона работало 857 лагерей, из которых 24 – палаточные.

«Большинство детей, отдохнувших летом в организациях отдыха и оздоровления (96,7 процента), – жители Красноярского края, остальные прибыли из других регионов Российской Федерации», - пояснили статистики.

Они добавили, что летний отдых детям обеспечивали 17 075 сотрудников. Из них 9 514 – педагоги, 887 – вожатые, 1 143 – медицинский персонал.

Отметим, что этим летом уже традиционно летний детский отдых был связан с неприятными историями. Так, в июне в детском оздоровительном лагере «Сосновый Бор» в поселке Борск Сухобузимского района воспитанники массово заразились кишечной инфекцией. В начале августа надзорные ведомства закрыли два частных лагеря, у которых либо не было разрешительных документов, либо сами объекты не отвечали требованиям безопасности.

Добавим, еще к концу мая специалисты Роспотребнадзора провели более 800 выездных проверок оздоровительных организаций. они проводили лабораторные исследования питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям безопасности, измеряли параметры микроклимата и уровней искусственной освещенности в помещениях пребывания детей. Также были проверены более 80 поставщиков пищевых продуктов.