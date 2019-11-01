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В декабре Красноярский край отметит юбилей

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Красноярск
12:24 1 Ноября 2019
в красноярском крае, юбилей, общество
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Численность населения Красноярского края,  по данным Красноярскстата на 1 января 2018 года, составляет 2 876 360 человек. Плотность населения составляет 1,21 чел./ кв. км. Городское население составляет 77 %. Около 80 % населения края живут к югу от Ангары — на одной десятой территории края. В Красноярском крае образовано 569 муниципальных образований, включая 17 городских округов и 44 муниципальных района, 26 городских и 482 сельских поселения. Всего на территории края расположено более 1700 населенных пунктов.

Основные города и городские поселения: Красноярск, Норильск, Ачинск, Енисейск, Дивногорск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, Дудинка, Сосновоборск, ЗАТО г. Зеленогорск, ЗАТО г. Железногорск, Заозерный, Боготол, Бородино, Уяр, Иланский, Кодинск, Ужур, Назарово, Шарыпово, Игарка, Артёмовск, ЗАТО п. Солнечный, ЗАТО п. Кедровый.

На территории края проживают представители 159 национальностей. Национальный состав населения от общей численности населения, по данным Всероссийской переписи 2010 г., составляет: русские (88,08%), украинцы (1,34%), татары (1,23%), немцы (0,79%), азербайджанцы (0,58%), белорусы (0,35%), чуваши (0,38 %), армяне (0,38 %), киргизы (0,30%), узбеки (0,23%), таджики (0,23%), мордва (0,15%), марийцы (0,12%), башкиры (0,11%), тувинцы (0,10%), лезгины (0,10%), молдаване (0,10 %), хакасы (0,15%), эстонцы, эстонцы-сету (0,08%), латыши (2,184 – 0,07%).

Численность коренных малочисленных народов Севера, по переписи 2010 г., составляет: долганы (0,21 %), эвенки (0,16%), ненцы (0,13%), якуты (0,05%), кеты (0,03%), нганасаны (0,02%), селькупы (0,01%), энцы (0,01%), чулымцы (0,01%).

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