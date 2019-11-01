Красноярскому краю в декабре исполнится 85 лет. Регион - второй по площади субъект Российской Федерации, занимает 2366,8 тыс. кв. км (или 13, 86% территории страны). Красноярский край входит в Сибирский федеральный округ. На востоке край граничит с Республикой Саха (Якутия) и Иркутской областью, на юге – с Республикой Тыва и с Республикой Хакасией, на западе – с Кемеровской и Томской областями, а также с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами.

Красноярский край был образован 7 декабря 1934 года постановлением Президиума Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) РСФСР. В состав региона вошли 31 район, Хакасская автономная область, Таймырский и Эвенкийский национальные округа. Центром стал город Красноярск. Край был образован почти в границах бывшей Енисейской губернии, площадь его составляла свыше двух миллионов квадратных километров.

В 1991 году Хакасская автономная область вышла из состава края и образовала самостоятельный субъект Российской Федерации - Республику Хакасию. Самостоятельными субъектами Российской Федерации стали два автономных округа: Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский, хотя они территориально и входили в состав края.

В 2007 году в результате референдума в состав края вошли два автономных округа - Эвенкийский и Таймырский (Долгано-Ненецкий), которые были преобразованы в муниципальные районы с особым статусом. День проведения референдума - 17 апреля - в крае объявлен праздничным днём - Днём единения.