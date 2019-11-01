К концу недели в Красноярске похолодает

Трехдневные выходные в Красноярске будут прохладными. В пятницу, 1 ноября, воздух в городе прогреется до +8…+10°С. Ожидается переменная облачность, днем небольшой дождь, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8м/с.

В субботу, 2 ноября, также будет относительно тепло – около +6°С ночью и до 10°С тепла в светлое время суток, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В воскресенье, 3 ноября, существенно похолодает. Ночные температуры опустятся до -4°С, днем будет около 0°С, снег с дождем.

В понедельник, 4 ноября, который по случаю Дня народного единства будет выходным, термометры покажут -6°С ночью и -1°С днем, осадки сохранятся.