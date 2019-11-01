В Красноярске изменят схему движения на перекрестке Дубровинского - Диктатуры

Рабочая группа по оптимизации дорожного движения в Красноярске приняла решение об изменении схемы проезда на перекрестке улиц Дубровинского и Диктатуры пролетариата. На участке организуют одностороннее движение в направлении от Речного вокзала. Таким образом, при движении со стороны Николаевского моста выехать ко Дворцу бракосочетаний автомобилисты смогут только через шлюз (сейчас повернуть можно и на светофоре), а для поворота с ул. Дубровинского на ул. Диктатуры пролетариата станут доступны две полосы – пока маневр разрешен только с крайней правой. Изменения приняты для увеличения пропускной способности магистрали и вступят в силу с 23 ноября, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Кроме того с 4 ноября будет запрещена парковка в районе снесенной проходной Комбайнового завода около дома № 14 по ул. Профсоюзов.