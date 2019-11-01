В красноярских школах устанавливают парты героев Великой Отечественной войны

Красноярск присоединился к федеральному проекту «Парта Героя». В школах установлено 20 именных парт, где размещена информация о герое, его фотография, героический путь и QR-код со ссылкой на официальный портал с информацией о героях, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Сидеть за такими партами смогут только лучшие ученики – это поощрение за хорошую успеваемость или особые успехи в школьной жизни.

«Чтобы такая памятная парта появилась в классе, ребятам необходимо выбрать героя и отправить запрос на электронную почту регионального отделения Российского движения школьников. После оформления заявки парта будет установлена в классе», - пояснили в правительстве.

В ближайшее время в школах региона будет установлено 115 именных парт.

фото: cultura24.ru