В Красноярске открылся музей Универсиады с зоной дополненной реальности

В центре Красноярска на пр. Мира, 3 открыт музей Всемирной зимней универсиады 2019 года. В центре экспозиции - факел студенческих игр с проекцией горящего огня. Посетители также увидят медали Универсиады и тестовых соревнований, костюмы наградной группы, атрибутику болельщиков, монеты, значки, атрибуты эстафеты огня.

В музее обустроена зона дополненной реальности и интерактивная панель, где гостям предлагают пройти спортивную викторину, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Одним из первых новый музей посетил глава Красноярска Сергей Еремин. Он передал в дар музыкальную шкатулку, подаренную президентом FISU Олегом Матыциным, и десятирублевую монету с U-лайкой, а также книгу о краевом центре.

Напомним, что Универсиада в Красноярске состоялась со 2 по 12 марта 2019 года.