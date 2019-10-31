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Через реку Кача в Красноярске построят еще один пешеходный мост

Главная Общество
Красноярск
15:28 31 Октября 2019
благоустройство, красноярск, парк
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске в следующем году благоустроят сквер у реки Кача в районе пер. Речной и Юдинского сквера. Архитекторы предлагают построить пешеходный мост с одного берега на другой, реконструировать спуски к воде, обновить беседки.

Через реку Кача в Красноярске построят еще один пешеходный мост

Пространство хотят сделать максимально открытым и светлым, поэтому крыши беседок будут прозрачными, а для освещения собираются использовать светодиоды. Планируется обустроить несколько площадок для кормления уток.

«Большой камень на входе в сквер превратится в ученого кота из сказок А.С. Пушкина. Для этого планируют применить габионные конструкции, безопасные для детей», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

Рядом с одной из беседок установят комплекс качелей, а также оборудуют площадку для выгула собак со специальными урнами и конструкциями для тренировки четвероногих.

Красноярцам предлагают выбрать название для нового сквера. Варианты можно присылать в личные сообщения на страницах Центрального района в соцсетях, а также по электронной почте cnt@admkrsk.ru или по тел. 227-38-76.

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