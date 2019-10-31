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600 тысяч квадратных метров новых объектов Красноярска получат тепло от СГК в 2020 году

Главная Общество
Красноярск
14:47 31 Октября 2019
теплоснабжение, энергетика, строительство, предприятие, жилье, недвижимость
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Сибирская генерирующая компания рассказала красноярским строителям и администрации города о перспективах по подключению к теплу объектов краевого центра. В 2020 году планируется дополнительно обеспечить тепловой энергией около 600 тысяч м2 нового жилья и других зданий. Для этого СГК гарантировала застройщикам обеспечить 45 Гкал тепла и построить новые трубопроводы в разных районах города.

Основные точки приложения усилий энергетиков на ближайший год — это район «Тихие зори», Пашенный, Николаевка, Ветлужанка, а также микрорайоны «Слобода весны», Мичуринский и Черемушки, где возводятся новые дома.

600 тысяч квадратных метров новых объектов Красноярска получат тепло от СГК в 2020 году

Часть теплосетей уже введена или находится в финальной стадии достройки. В 2019 году в СГК полностью обеспечили заявки на теплоснабжение, тепловая нагрузка для нового строительства порядка 700 тысяч м2 составила 51 Гкал.

Заместитель генерального директора – директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель рассказал, что, компания готова и дальше инвестировать в красноярское теплоснабжение. Например, существуют резервы действующих ТЭЦ для замещения 28 малых городских котельных, которые в настоящее время дымят в Октябрьском и Центральном районах краевого центра, есть возможность увеличить планы по перекладке теплотрасс, но для реализации этих задач необходимо принять понятные и власти, и энергетикам, и потребителям условия для инвестиций.

«Без создания возможностей для присоединения к теплосетям невозможно развитие Красноярска. У нас есть четкое понимание дальнейшей работы с СГК по всем объектам, которые находятся в горизонте планирования как минимум на ближайшие 6-7 лет. Мы всегда сверяем свое видение развития города с компанией. Более того, при отсутствии возможностей для присоединения мы не выдаем разрешений на строительство, поэтому наш путь совместный, и только таким образом можно решать вопросы развития города», — отметил заместитель главы города Олег Животовов.

600 тысяч квадратных метров новых объектов Красноярска получат тепло от СГК в 2020 году

Напомним, что особенностью Красноярска является то, что основная часть генерирующих мощностей – ТЭЦ – на правом берегу, а строительство активнее всего идет на левом. Одна из главных задач для энергетиков – довести тепло к новым объектам через реку. Для этого, например, введена реверсивная тепломагистраль (может передавать тепло, как с правого берега на левый, так и в обратную сторону) в теле Октябрьского моста, и еще одна – в теле Николаевского моста. Так не только исключается дефицит энергии в новых строящихся микрорайонах, но и созданы резервные возможности на случай вывода действующих трубопроводов в ремонт.

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

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